Дулёвский фарфоровый завод подготовил новогодние экскурсии
- @dulevoporcelain
«В ходе экскурсии гости предприятия узнают историю фарфоровой промышленности России и самого Дулёвского фарфорового завода. А возможность лично попробовать расписать фарфор в рамках мастер-класса станет отличным рождественским подарком», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.
Он также добавил, что специальные экскурсии будут проводиться 3, 4, 5 и 6 января.
В ноябре сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве прошла акция «Ночь на заводе».