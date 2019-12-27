Дулёвский фарфоровый завод подготовил новогодние экскурсии

Дулёвский фарфоровый завод подготовил праздничные новогодние экскурсии и мастер-классы, сообщает телеканал «360».

«В ходе экскурсии гости предприятия узнают историю фарфоровой промышленности России и самого Дулёвского фарфорового завода. А возможность лично попробовать расписать фарфор в рамках мастер-класса станет отличным рождественским подарком», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он также добавил, что специальные экскурсии будут проводиться 3, 4, 5 и 6 января.

В ноябре сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве прошла акция «Ночь на заводе».