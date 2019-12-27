Синоптики предупредили о морозе до -18 °С в новогоднюю ночь во Владивостоке

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные «Примпогоды».
Синоптики предупредили о морозе до -18 °С в новогоднюю ночь во Владивостоке
  • РИА Новости

По прогнозу, после снегопада 30 декабря в дальневосточную столицу вернутся морозы. В ночь на вторник, 31 декабря, ожидается температура не ниже -5 °С. Днём поднимется сильный северный ветер и похолодает.

В новогоднюю ночь возможны морозы до -16...-18 °С. В среду, 1 января, прогнозируется -10...-12 °С.

Ранее профессор Юрий Лачуга, специалист в области сельского хозяйства, в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить