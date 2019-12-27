Синоптики предупредили о морозе до -18 °С в новогоднюю ночь во Владивостоке

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные «Примпогоды».

По прогнозу, после снегопада 30 декабря в дальневосточную столицу вернутся морозы. В ночь на вторник, 31 декабря, ожидается температура не ниже -5 °С. Днём поднимется сильный северный ветер и похолодает.

В новогоднюю ночь возможны морозы до -16...-18 °С. В среду, 1 января, прогнозируется -10...-12 °С.

Ранее профессор Юрий Лачуга, специалист в области сельского хозяйства, в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.