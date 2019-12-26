В Подмосковье запустили акцию «Читай без остановок»

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В Московской области запустили акцию «Читай без остановок», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье запустили акцию «Читай без остановок»
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

200 автобусов в 46 городах оборудованы специальными кармашками, где, помимо информационных афиш и закладок, можно найти книги.

«Мы положили афишу. Пока ты едешь, ты можешь посмотреть, где какие выставки идут в январе-феврале, где какие спектакли идут. Мы кладём сюда рассказ о библиотеке, мимо которой ты проезжаешь и которая о тебе позаботилась и оставила книги», — заявила министр культуры региона Елена Харламова.

За 2020 год число автобусов с надписью «Читающий транспорт» должно вырасти в три раза.

Ранее ФАН сообщало, что в Оренбурге установили памятник «Толковому словарю живого великорусского языка».

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