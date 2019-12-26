Варшавер назвал Волчек уникальным человеком и великим мастером

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал RT сообщение о смерти художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным. Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… «Современник» тоже осиротел. Да, возраст большой, могла бы жить, она довольна сильный была человек, любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия», — отметил Варшавер.

Художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

4 декабря её госпитализировали с воспалением лёгких.