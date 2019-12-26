Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
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- РИА Новости
«Кто-то сжёг могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это всё», — рассказала она в Instagram.
По её словам, охранники считают, что пожар мог возникнуть из-за зажжённой свечки. Восстанавливать крест собираются в пятницу, 27 декабря.
Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. По данным СК, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, телесных повреждений не выявлено.
Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.