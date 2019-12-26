Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.

«Кто-то сжёг могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это всё», — рассказала она в Instagram.

По её словам, охранники считают, что пожар мог возникнуть из-за зажжённой свечки. Восстанавливать крест собираются в пятницу, 27 декабря.

Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. По данным СК, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, телесных повреждений не выявлено.

Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.