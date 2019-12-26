Геологи рассказали о новом самом большом кристалле граната на Урале

На границе Свердловской и Челябинской областей нашли крупный кристалл граната, сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский геологический музей Уральского государственного горного университета.

«Вес найденного кристалла составляет полтора килограмма, до этого самый крупный уральский гранат весил примерно 500 граммов. Наша находка является самой большой для Урала», — заявил директор музея Дмитрий Клеймёнов.

По его словам, самым крупным в России является гранат, найденный в Карелии, он весит 4 кг.

Месторождение недалеко от озера Иткуль было разведано в 1960-е годы, но добычу там никогда не вели, что связано с труднодоступностью места.

«Мы провели в конце 2019 года там разведку и сразу нашли рекордный кристалл», — добавил Клеймёнов.

В 2018 году газета «Известия» сообщала, что российские геологи открыли новый минерал.