Геологи рассказали о новом самом большом кристалле граната на Урале
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«Вес найденного кристалла составляет полтора килограмма, до этого самый крупный уральский гранат весил примерно 500 граммов. Наша находка является самой большой для Урала», — заявил директор музея Дмитрий Клеймёнов.
По его словам, самым крупным в России является гранат, найденный в Карелии, он весит 4 кг.
Месторождение недалеко от озера Иткуль было разведано в 1960-е годы, но добычу там никогда не вели, что связано с труднодоступностью места.
«Мы провели в конце 2019 года там разведку и сразу нашли рекордный кристалл», — добавил Клеймёнов.
В 2018 году газета «Известия» сообщала, что российские геологи открыли новый минерал.