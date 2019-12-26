Геологи рассказали о новом самом большом кристалле граната на Урале

Короткая ссылка
На границе Свердловской и Челябинской областей нашли крупный кристалл граната, сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский геологический музей Уральского государственного горного университета.
Геологи рассказали о новом самом большом кристалле граната на Урале
  • © УГГУ

«Вес найденного кристалла составляет полтора килограмма, до этого самый крупный уральский гранат весил примерно 500 граммов. Наша находка является самой большой для Урала», — заявил директор музея Дмитрий Клеймёнов.

По его словам, самым крупным в России является гранат, найденный в Карелии, он весит 4 кг.

Месторождение недалеко от озера Иткуль было разведано в 1960-е годы, но добычу там никогда не вели, что связано с труднодоступностью места.

«Мы провели в конце 2019 года там разведку и сразу нашли рекордный кристалл», — добавил Клеймёнов.

В 2018 году газета «Известия» сообщала, что российские геологи открыли новый минерал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить