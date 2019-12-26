В Театре на Фонтанке пройдёт премьера спектакля «Загадочные вариации»
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Пьеса была написана в 1996 году для бенефиса Алена Делона.
«Пьеса очень интересная. Артисты отличные, режиссёр прекрасный. А какая в пьесе музыка!» — отметил художественный руководитель театра Семён Спивак.
Спектакль станет дипломной работой выпускников РГИСИ — режиссёра Дарьи Камошиной и художника Екатерины Альтовой.
Премьера запланирована на 31 декабря.
Ранее НСН сообщала, что в «Зарядье» 29 и 30 декабря пройдёт мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным.