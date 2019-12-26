В Театре на Фонтанке пройдёт премьера спектакля «Загадочные вариации»

Короткая ссылка
Молодёжный театр на Фонтанке готовится представить премьеру спектакля по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Загадочные вариации», сообщают «Невские новости».
В Театре на Фонтанке пройдёт премьера спектакля «Загадочные вариации»
  • @mtfontanka
  • Facebook

Пьеса была написана в 1996 году для бенефиса Алена Делона.

«Пьеса очень интересная. Артисты отличные, режиссёр прекрасный. А какая в пьесе музыка!» — отметил художественный руководитель театра Семён Спивак.

Спектакль станет дипломной работой выпускников РГИСИ — режиссёра Дарьи Камошиной и художника Екатерины Альтовой.

Премьера запланирована на 31 декабря.

Ранее НСН сообщала, что в «Зарядье» 29 и 30 декабря пройдёт мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить