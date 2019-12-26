В Театре на Фонтанке пройдёт премьера спектакля «Загадочные вариации»

Молодёжный театр на Фонтанке готовится представить премьеру спектакля по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Загадочные вариации», сообщают «Невские новости».

Пьеса была написана в 1996 году для бенефиса Алена Делона.

«Пьеса очень интересная. Артисты отличные, режиссёр прекрасный. А какая в пьесе музыка!» — отметил художественный руководитель театра Семён Спивак.

Спектакль станет дипломной работой выпускников РГИСИ — режиссёра Дарьи Камошиной и художника Екатерины Альтовой.

Премьера запланирована на 31 декабря.

Ранее НСН сообщала, что в «Зарядье» 29 и 30 декабря пройдёт мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным.