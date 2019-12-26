Представлено письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР

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В президентской библиотеке и музее, которые названы в честь американского президента Джона Кеннеди, опубликован его ответ на письмо девочки, которая боялась, что Советский Союз убьёт Санта-Клауса, испытывая ядерные бомбы на Новой Земле. Об этом сообщает Associated Press.
Представлено письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР
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«Пожалуйста, остановите русских от бомбардировки Северного полюса, потому что они убьют Санта-Клауса», — говорилось в письме восьмилетней Мишель Рошон.

28 октября 1961 года 35-й президент США дал ответ юной жительнице Мичигана.

«Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе. Я говорил с ним вчера, с ним всё в порядке. Он снова отправится в поездку на Рождество», — говорилось в ответном послании.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с семилетним мальчиком обсудил с ним веру в Санта-Клауса. Подробнее — в видео RT.

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