В Ленинградском зоопарке рассказали о благотворительной программе «Опека»
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В пресс-службе отметили, что программа создана для привлечения дополнительных средств на развитие зоопарка, улучшение условий, в которых содержатся питомцы, а также для научно-просветительской деятельности.
По условиям программы любой желающий может добровольно пожертвовать денежные средства для конкретного животного.
Как добавили в зоопарке, программа распространяется в том числе на новых животных, недавно прибывших из Московской области.
Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Московском зоопарке появился на свет суматранский орангутан, которого считают одним из самых редких приматов в мире.