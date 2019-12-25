В Ленинградском зоопарке рассказали о благотворительной программе «Опека»

В Ленинградском зоопарке рассказали об особенностях благотворительной программы «Опека», в рамках которой каждый желающий может пожертвовать средства для конкретного питомца, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В пресс-службе отметили, что программа создана для привлечения дополнительных средств на развитие зоопарка, улучшение условий, в которых содержатся питомцы, а также для научно-просветительской деятельности.

По условиям программы любой желающий может добровольно пожертвовать денежные средства для конкретного животного.

Как добавили в зоопарке, программа распространяется в том числе на новых животных, недавно прибывших из Московской области.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Московском зоопарке появился на свет суматранский орангутан, которого считают одним из самых редких приматов в мире.