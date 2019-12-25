Фестиваль фламенко пройдёт 24—27 февраля в Москве

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Фестиваль фламенко Flamencura пройдёт 24—27 февраля в Москве, сообщает интернет-газета «Утро.ру».
Фестиваль фламенко пройдёт 24—27 февраля в Москве
  • РИА Новости

В программу входит в том числе гала-концерт с участием гитариста и композитора Алексея Стародубцева, певицы Татьяны Шишковой, танцора Степана Прибытко и других участников.

Музыкальный коллектив Flamenсura выступит со специальным гостем Мигелем Фернандесом из Испании.

С 2016 года в фестивале приняли участие около 200 артистов из России, Испании, Бельгии и других стран. Выступали не только гитаристы, певцы и танцоры, но и арфисты, флейтисты, пианисты и другие представители культуры фламенко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.

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