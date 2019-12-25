В Московском зоопарке рассказали о рождении суматранского орангутана
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Вес детёныша составляет около полутора килограммов.
Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в мировых зоопарках.
«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детёнышей мы передаём в ведущие зоопарки Европы и России», — цитирует Акулову портал мэра и правительства.
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