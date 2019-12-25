В Московском зоопарке рассказали о рождении суматранского орангутана

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В Московском зоопарке появился на свет суматранский орангутан, которого считают одним из самых редких приматов в мире. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В Московском зоопарке рассказали о рождении суматранского орангутана
  • Pixabay

Вес детёныша составляет около полутора килограммов.

Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в мировых зоопарках.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детёнышей мы передаём в ведущие зоопарки Европы и России», — цитирует Акулову портал мэра и правительства.

Ранее орнитолог из Псковской области Марина Сиденко в беседе с ФАН рассказала о работе единственного в России приюта для аистов.

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