В Московском зоопарке рассказали о рождении суматранского орангутана

В Московском зоопарке появился на свет суматранский орангутан, которого считают одним из самых редких приматов в мире. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Вес детёныша составляет около полутора килограммов.

Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в мировых зоопарках.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детёнышей мы передаём в ведущие зоопарки Европы и России», — цитирует Акулову портал мэра и правительства.

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