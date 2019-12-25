Памятник Михаилу Ульянову установят в Михайловском саду в Москве

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Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову в Михайловском саду на улице Бахрушина в центре Москвы, передаёт РИА Новости.
Памятник Михаилу Ульянову установят в Михайловском саду в Москве
  • РИА Новости

Сообщается, что в ходе заседания глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов представил проект постановления об установке двух памятников:  железнодорожникам — участникам ВОВ и Ульянову.

За принятие документа проголосовали 32 депутата, против — двое, трое воздержались, информирует агентство.

Михаил Ульянов скончался в марте 2007 года. Он сыграл несколько десятков ролей на сцене и в кино. Среди самых известных его работ — Георгий Жуков («Освобождение»), Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), Иван Афонин («Ворошиловский стрелок»).

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