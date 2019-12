Американский автор песен Алли Уиллис скончалась в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщает журнал Variety.

Как отмечается, Уиллис известна по композиции I'll Be There for You — главной музыкальной теме из сериала «Друзья».

Она дважды становилась лауреатом премии «Грэмми» — в 2016 году за работу над мюзиклом «Цветы лиловых полей», а ранее — за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз».