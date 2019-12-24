На вокзале в Волгограде открылась историческая экспозиция

У центрального входа в железнодорожный вокзал Волгограда открылась историческая экспозиция, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Посетители могут увидеть элементы декоративной облицовочной плитки довоенного здания, фрагменты обмундирования красноармейцев, а также элемент скульптуры «Детский хоровод», которая прославилась благодаря фотографии Эммануила Евзерихина, запечатлевшего Сталинград в 1943 году.

Большинство экспонатов были найдены при реконструкции вокзала в 2017—2019 годах.

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