На вокзале в Волгограде открылась историческая экспозиция
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Посетители могут увидеть элементы декоративной облицовочной плитки довоенного здания, фрагменты обмундирования красноармейцев, а также элемент скульптуры «Детский хоровод», которая прославилась благодаря фотографии Эммануила Евзерихина, запечатлевшего Сталинград в 1943 году.
Большинство экспонатов были найдены при реконструкции вокзала в 2017—2019 годах.
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