В Адыгее подвели итоги детского конкурса на создание новогодних игрушек
- © пресс-службы министерства культуры Адыгеи
Всего дети сделали 93 игрушки, были отобраны десять победителей, они получат билеты на ёлку главы Адыгеи.
Работы лауреатов конкурса с указанием имён их авторов украсят главную ёлку Адыгеи, установленную в республиканской филармонии.
Конкурс, организатором которого является Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Адыгеи при поддержке республиканского Министерства культуры, проводится второй год подряд.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открылась экспозиция раритетных новогодних игрушек и открыток, посвящённых теме космоса.