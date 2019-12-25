В Адыгее подвели итоги детского конкурса на создание новогодних игрушек

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В Адыгее в конце декабря определили победителей детского конкурса «Новогодняя игрушка в этническом стиле», сообщает портал «Юга.ру».
В Адыгее подвели итоги детского конкурса на создание новогодних игрушек
  • © пресс-службы министерства культуры Адыгеи

Всего дети сделали 93 игрушки, были отобраны десять победителей, они получат билеты на ёлку главы Адыгеи.

Работы лауреатов конкурса с указанием имён их авторов украсят главную ёлку Адыгеи, установленную в республиканской филармонии.

Конкурс, организатором которого является Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Адыгеи при поддержке республиканского Министерства культуры, проводится второй год подряд.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открылась экспозиция раритетных новогодних игрушек и открыток, посвящённых теме космоса.

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