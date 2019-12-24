Ансамбль ЧФ встретит в Севастополе первый поезд, который приедет по Крымскому мосту
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота встретит на вокзале в Севастополе первый поезд, который приедет по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
- РИА Новости
Церемония состоится 25 декабря. Состав прибудет из Санкт-Петербурга.
Главной композицией выбран «Легендарный Севастополь».
Ранее крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.
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