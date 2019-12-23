В «Сочи Парке» откроется новый семейный аттракцион

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Железная дорога «Экспресс Улиточка» откроется в «Сочи Парке» 28 декабря, сообщает портал «Юга.ру».
В «Сочи Парке» откроется новый семейный аттракцион
  • © пресс-служба «Сочи Парка»

Классический красный паровоз отправится с платформы в путешествие по железной дороге, а из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и их обитателей — улиток.

По случаю открытия аттракциона посетители увидят праздничное шоу от героев «Сочи Парка».

В зимние каникулы в парке развлечений планируют ежедневно устраивать парады сказочных героев, уличные перформансы, барабанные шоу, «ДискоЁлку» и хоровод с Бабой-ягой.

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