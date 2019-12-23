Сергей Полунин представит в Москве спектакль «Красная Шапочка»

В «Зарядье» 29 и 30 декабря пройдёт мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным, сообщает НСН.

Танцовщик представит балет на музыку Кирилла Рихтера в постановке английского хореографа Росса Фредди Рея.

По словам Полунина, который исполнит в спектакле роль Дровосека, «Красная Шапочка» — спектакль, рассчитанный на всю семью.

«Детям будет интересно следить за сюжетом, а взрослые увидят в этой сказке серьёзный драматический подтекст. Это классический балет, с пуантами, с па-де-де, но в готическом стиле», — пояснил он.

В интерпретации хореографа Росса Фредди Рея сказка Шарля Перро получила новое звучание.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в «Зарядье» с 1 по 8 января покажут балет «Щелкунчик».