Синоптики рассказали, что до конца недели снега в Москве не будет

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве до 29 декабря не прогнозируется появление снега.

«До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь», — приводит Интерфакс его слова.

Вильфанд заявил, что нынешняя аномально высокая температура (+6...+8 °C) характерна для октября или начала апреля. Синоптик также заявил о незначительном похолодании в ближайшие дни.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.