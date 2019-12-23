Синоптики рассказали, что до конца недели снега в Москве не будет
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- РИА Новости
«До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь», — приводит Интерфакс его слова.
Вильфанд заявил, что нынешняя аномально высокая температура (+6...+8 °C) характерна для октября или начала апреля. Синоптик также заявил о незначительном похолодании в ближайшие дни.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.