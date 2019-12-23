Синоптики рассказали, что до конца недели снега в Москве не будет

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве до 29 декабря не прогнозируется появление снега.
Синоптики рассказали, что до конца недели снега в Москве не будет
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь», — приводит Интерфакс его слова.

Вильфанд заявил, что нынешняя аномально высокая температура (+6...+8 °C) характерна для октября или начала апреля. Синоптик также заявил о незначительном похолодании в ближайшие дни.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить