Александра Захарова рассказала о работе над последним спектаклем отца

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Народная артистка России, дочь художественного руководителя театра «Ленком» Александра Захарова в беседе с «Известиями» рассказала о спектакле своего отца «Капкан», работу над которым она завершила после смерти режиссёра.
Александра Захарова рассказала о работе над последним спектаклем отца
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
  • globallookpress.com

Актриса пояснила, что после смерти Марка Захарова директор театра «Ленком» Марк Варшавер предложил ей подготовить спектакль к выпуску вместе с Игорем Фокиным.

«Марк Анатольевич работал над этим спектаклем довольно долго. В июне спектакль был собран в черновом варианте в репетиционном зале. Премьера «Капкана» была назначена отцом на 2-3 декабря ещё весной. И было ощущение, что времени впереди очень много», — призналась она.

Александра также добавила, что старалась сделать спектакль таким, как его замыслил автор.

Ранее Марк Варшавер в беседе с kp.ru рассказал о последнем спектакле Марка Захарова.

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