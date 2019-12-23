Александра Захарова рассказала о работе над последним спектаклем отца

Народная артистка России, дочь художественного руководителя театра «Ленком» Александра Захарова в беседе с «Известиями» рассказала о спектакле своего отца «Капкан», работу над которым она завершила после смерти режиссёра.

Актриса пояснила, что после смерти Марка Захарова директор театра «Ленком» Марк Варшавер предложил ей подготовить спектакль к выпуску вместе с Игорем Фокиным.

«Марк Анатольевич работал над этим спектаклем довольно долго. В июне спектакль был собран в черновом варианте в репетиционном зале. Премьера «Капкана» была назначена отцом на 2-3 декабря ещё весной. И было ощущение, что времени впереди очень много», — призналась она.

Александра также добавила, что старалась сделать спектакль таким, как его замыслил автор.

Ранее Марк Варшавер в беседе с kp.ru рассказал о последнем спектакле Марка Захарова.