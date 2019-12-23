В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что в Москве предупреждение действует до 23:00 23 декабря. В области предупреждение действует до 21:00 того же дня. 20 декабря Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана.