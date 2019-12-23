В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что в Москве предупреждение действует до 23:00 23 декабря.
В области предупреждение действует до 21:00 того же дня.
20 декабря Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: