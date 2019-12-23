В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Короткая ссылка
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что в Москве предупреждение действует до 23:00 23 декабря.

В области предупреждение действует до 21:00 того же дня.

20 декабря Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить