Художник Кир Шаманов представил коллекцию монет с Мао Цзэдуном
- © Кир Шаманов
«Мао до сих пор остаётся одним из самых современных политиков, к личности которого обращаются самые великие люди из мира искусств. Прежде всего это гениальный творец Уорхол и французский режиссёр Годар, интерпретирующий китайскую революцию фильмом «Китаянка», — рассказал художник.
Он добавил, что своей работой показывает «достижение китайской Коммунистической партии — полную и абсолютную свободу от доллара США как символа гегемонии».
«Вообще, это знаковая монета, так как именно из философии Китая во многом появился весь этот проект и «Ноль-искусство» 1910-х годов, давшее миру русский авангард», — пояснил Шаманов.
По его словам, Мао заложил основы современного Китая, а первую монету в ноль юаней «однозначно надо было делать с ним на аверсе».