Художник Кир Шаманов представил коллекцию монет с Мао Цзэдуном

Петербургский художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет «Ноль рублей» с изображением Мао Цзэдуна. Шаманов рассказал RT, что таким образом он хотел «передать идею маоистской революции в Китае».

«Мао до сих пор остаётся одним из самых современных политиков, к личности которого обращаются самые великие люди из мира искусств. Прежде всего это гениальный творец Уорхол и французский режиссёр Годар, интерпретирующий китайскую революцию фильмом «Китаянка», — рассказал художник.

Он добавил, что своей работой показывает «достижение китайской Коммунистической партии — полную и абсолютную свободу от доллара США как символа гегемонии».

«Вообще, это знаковая монета, так как именно из философии Китая во многом появился весь этот проект и «Ноль-искусство» 1910-х годов, давшее миру русский авангард», — пояснил Шаманов.

По его словам, Мао заложил основы современного Китая, а первую монету в ноль юаней «однозначно надо было делать с ним на аверсе».