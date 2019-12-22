МЧС предупредило о тумане в Москве
- АГН «Москва»
«В ближайший час с сохранением до 10:00 утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — указывается в заявлении.
В связи с этим в ведомстве рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных манёвров.
Пешеходам советуют при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
20 декабря исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять — семь дней снег в Москве не выпадет.