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Опубликован рейтинг самых популярных российских актёров года

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Онлайн-сервис «Кино Mail.ru» опубликовал рейтинг наиболее популярных российских актёров за 2019 год, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Опубликован рейтинг самых популярных российских актёров года
  • © АГН Москва
  • globallookpress.com

По версии сервиса, самым популярным актёром 2019 года стал Александр Петров. В уходящем году на экраны вышли фильмы с его участием — «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна», а также сериал «Гоголь».

В пятёрку лидеров также вошли Павел Прилучный и Сергей Бурунов, Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Среди актрис первую строчку заняла Дарья Мороз, сыгравшая в сериале «Содержанки» и комедии «Триада».

В топ-5, по данным онлайн-сервиса, также вошли Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксёнова и Кристина Асмус.

Ранее kp.ru сообщал, что в Нью-Йорке проходит Второй ежегодный фестиваль «Неделя российского кино».

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