Фестиваль в честь Чайковского пройдёт в Большом театре в 2020 году

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Фестиваль в честь 180-летия Петра Чайковского пройдёт в Большом театре в следующем сезоне, сообщает Newinform.
Фестиваль в честь Чайковского пройдёт в Большом театре в 2020 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

В новый проект войдут такие оперы и балеты, как «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта», «Черевички», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.

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