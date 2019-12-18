Актёр Иван Колесников прокомментировал ситуацию с современным театром

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Актёр Иван Колесников в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил состояние современного театра.
Актёр Иван Колесников прокомментировал ситуацию с современным театром
  • РИА Новости

«Театр интереснее кино, конечно, но театр сейчас находится на низшей ступени своей эволюции», — заявил он.

По его словам, если брать стационарный театр, то из 10 спектаклей, в которых играет артист, может быть лишь один-два, которые будут ему нравиться, а остальные не несут сильной творческой нагрузки.

Что касается антреприз, то сейчас они растут и уже не представляют то, чем были в 1990-е и 2000-е годы, считает Колесников.

«Раньше театр был домом, сейчас это нельзя назвать семейственностью», — добавил актёр.

Ранее актёр Марат Башаров в беседе с «Известиями» рассказал о репетициях нового спектакля «Непьеса на двоих» режиссёра Александра Онищенко, где он сыграет вместе с Еленой Захаровой.

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