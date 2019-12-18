«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
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- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, в топ-3 событий также вошли запросы о пожаре в соборе Парижской Богоматери и протестах в Москве, а в тройке самых популярных персон оказались японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведская экологическая активистка Грета Тунберг.
Главным фильмом, исходя из запросов россиян, стала российская картина «Т-34», мультфильмом — ремейк «Короля Льва», сериалом — финальный сезон «Игры престолов».
Согласно подсчётам, весь спортивный топ заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Фёдора Емельяненко против Райана Бейдера.
Лидеры по запросам среди видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.
В 2018 году главными событиями для россиян, по данным «Яндекса», стали чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.