«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Короткая ссылка
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете.
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
  • © ALEXEY BYCHKOV
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, в топ-3 событий также вошли запросы о пожаре в соборе Парижской Богоматери и протестах в Москве, а в тройке самых популярных персон оказались японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Главным фильмом, исходя из запросов россиян, стала российская картина «Т-34», мультфильмом — ремейк «Короля Льва», сериалом — финальный сезон «Игры престолов».

Согласно подсчётам, весь спортивный топ заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Фёдора Емельяненко против Райана Бейдера. 

Лидеры по запросам среди видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

В 2018 году главными событиями для россиян, по данным «Яндекса», стали чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить