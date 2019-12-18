В Москве рассказали о находках во время работ на Москворецкой набережной
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Как сообщает сайт «Москва 24», по результатам работ на территории бывшего Воспитательного дома было найдено свыше 900 артефактов. По данным специалистов, в этой местности сохранились старинные колодцы и водосточные канавы, где и были обнаружены предметы быта.
Среди находок — нательные кресты, перстни, монеты, курительные трубки, ножи, свинцовые пули и др. Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, самые древние находки датируются XII веком, а наиболее молодые относят к XX веку.
Археологи также обнаружили фрагменты посуды с клеймами, конские подковы, печные изразцы и помадные баночки, в которых хранили косметические и лечебные средства. Кроме того, во время работ были найдены останки домашних животных.
Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.