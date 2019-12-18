В Москве рассказали о находках во время работ на Москворецкой набережной

Специалисты сообщили об артефактах, обнаруженных во время исследовательских работ на Москворецкой набережной.

Как сообщает сайт «Москва 24», по результатам работ на территории бывшего Воспитательного дома было найдено свыше 900 артефактов. По данным специалистов, в этой местности сохранились старинные колодцы и водосточные канавы, где и были обнаружены предметы быта.

Среди находок — нательные кресты, перстни, монеты, курительные трубки, ножи, свинцовые пули и др. Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, самые древние находки датируются XII веком, а наиболее молодые относят к XX веку.

Археологи также обнаружили фрагменты посуды с клеймами, конские подковы, печные изразцы и помадные баночки, в которых хранили косметические и лечебные средства. Кроме того, во время работ были найдены останки домашних животных.

Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.