Софи Лорен поделилась впечатлениями от поездок в СССР

Актриса Софи Лорен в беседе с газетой «Известия» поделилась впечатлениями от визитов в СССР и прогулок по Москве.

В 1965 году она принимала участие в IV Московском международном кинофестивале, где представляла картину «Брак по-итальянски». Как призналась актриса, её поразила невероятная красота Кремля, где всё вокруг сверкало золотом, но сильнее всего она запомнила тёплый приём зрителей.

Лорен также рассказала о волнении, которое она испытала, оказавшись на могиле Чехова.

Следующий визит актрисы в СССР был связан со съемками фильма «Подсолнухи».

«Я чувствовала себя как дома. Помню, мы снимали в московском метро и я была поражена его архитектурой», — отметила она.

Лорен добавила, что долго шла по Красной площади вдоль длинной очереди к Мавзолею Ленина.