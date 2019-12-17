В Хабаровске признали памятником могилу контр-адмирала Несвицкого

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В Хабаровске признали объектом культурного наследия регионального значения могилу контр-адмирала Николая Несвицкого, сообщает kp.ru.
В Хабаровске признали памятником могилу контр-адмирала Несвицкого
  • ©khabkrai.ru

«Он родился в 1893 году, умер в 1945-м, был участником Гражданской и Великой Отечественной войн. Его могила находится в мемориальном сквере по улице Руднева в Хабаровске», — заявили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия краевого правительства.

Всего в регионе под государственной охраной находится 555 объектов культурного наследия. В 2018 году в единый реестр внесли, например, архитектурный ансамбль Спиртоочистительного завода торгово-промышленного товарищества «Хлебников М.И. и К°».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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