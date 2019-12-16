В Московском зоопарке родился детёныш антилопы дикдик
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
При рождении дикдик весил 477 г, к настоящему времени его вес вырос до 1,2 кг.
«Первое время маленький дикдик находился в небольшом шалаше из ивовых веток и практически не был виден. Мать приходила кормить его каждые три часа», — заявили в зоопарке.
Теперь, когда дикдику уже 3,5 недели, он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами.
Всего в зоосаде живёт группа из шести особей. Это самка и самец из Дрездена и их детёныши. Данный вид занесён в Международную Красную книгу.
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