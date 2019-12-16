В Московском зоопарке родился детёныш антилопы дикдик

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В Московском зоопарке родился детёныш миниатюрной африканской антилопы дикдик.
В Московском зоопарке родился детёныш антилопы дикдик
  • © moscowzoo.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

При рождении дикдик весил 477 г, к настоящему времени его вес вырос до 1,2 кг.

«Первое время маленький дикдик находился в небольшом шалаше из ивовых веток и практически не был виден. Мать приходила кормить его каждые три часа», — заявили в зоопарке.

Теперь, когда дикдику уже 3,5 недели, он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами.

Всего в зоосаде живёт группа из шести особей. Это самка и самец из Дрездена и их детёныши. Данный вид занесён в Международную Красную книгу.

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