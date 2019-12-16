В московских больницах пройдёт акция «Добрая ёлка мэра Москвы»

В столичных детских больницах с 16 по 27 декабря пройдёт «Добрая ёлка мэра Москвы», сообщает сайт «Москва 24».

Для детей проведут игры и мастер-классы, покажут новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все участники праздника получат новогодние подарки. Принять участие в ёлке смогут более шести тысяч пациентов детских больниц и клиник Москвы.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, праздники пройдут в детской инфекционной больнице №6, Центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, Центре детской психоневрологии, детской больнице святого Владимира и её филиале, детской больнице имени З.А. Башляевой, детской больнице №9 имени Г.Н. Сперанского, Центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Институте неотложной детской хирургии и травматологии, Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, Морозовской детской больнице и в детской больнице имени Н.Ф. Филатова.

Помещения больниц будут украшены к празднику, в вестибюлях организуют специальные фотозоны для детей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.