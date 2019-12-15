Спасатели предупредили о метели и об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане
- РИА Новости
С 06:00 и в течение дня возможна метель с усилением южного ветра с порывами до 15 м/с. Также прогнозируется гололёд.
По прогнозу регионального Гидрометцентра, будет облачно, местами снег, в отдельных районах метель. В ночное время похолодает до -9...-4 °С, при прояснениях в северо-восточных районах — до -14 °С. Днём потеплеет до -6...-1 °С.
20 ноября Nation News сообщал, что в Ростове-на-Дону из-за погоды решили ввести режим повышенной готовности.