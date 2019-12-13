ЮНЕСКО исключило бельгийский карнавал из списка культурного наследия

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ЮНЕСКО решило исключить карнавал в бельгийском Алсте из списка нематериального культурного наследия.
ЮНЕСКО исключило бельгийский карнавал из списка культурного наследия
  • © Gong Bing/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что причиной данного шага стало то, что в марте на карнавале были допущены проявления антисемитизма.

«В связи с предложением, представленным секретариатом ЮНЕСКО, комитет основывал своё решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — указывается в заявлении.

Ранее на японском острове Окинава произошёл крупный пожар в средневековом замке Сюри, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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