ЮНЕСКО исключило бельгийский карнавал из списка культурного наследия

ЮНЕСКО решило исключить карнавал в бельгийском Алсте из списка нематериального культурного наследия.

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что причиной данного шага стало то, что в марте на карнавале были допущены проявления антисемитизма.

«В связи с предложением, представленным секретариатом ЮНЕСКО, комитет основывал своё решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — указывается в заявлении.

Ранее на японском острове Окинава произошёл крупный пожар в средневековом замке Сюри, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.