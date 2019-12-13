Американский актёр Дэнни Айелло умер

Американский актёр Дэнни Айелло скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Hollywood reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

Отмечается, что он умер после непродолжительной болезни.

Больше всего Айелло известен по своей роли Тони Розато в фильме «Крёстный отец — 2». Он также играл в таких кинокартинах, как «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон» и т.д.

Ранее американский актёр Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале «Друзья», скончался в возрасте 82 лет.