Американский актёр Дэнни Айелло умер

Короткая ссылка
Американский актёр Дэнни Айелло скончался в возрасте 86 лет.
Американский актёр Дэнни Айелло умер
  • © Kuzui Enterprises/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Hollywood reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

Отмечается, что он умер после непродолжительной болезни. 

Больше всего Айелло известен по своей роли Тони Розато в фильме «Крёстный отец — 2». Он также играл в таких кинокартинах, как «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон» и т.д.

Ранее американский актёр Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале «Друзья», скончался в возрасте 82 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить