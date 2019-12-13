Американский актёр Дэнни Айелло умер
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Об этом сообщает Hollywood reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.
Отмечается, что он умер после непродолжительной болезни.
Больше всего Айелло известен по своей роли Тони Розато в фильме «Крёстный отец — 2». Он также играл в таких кинокартинах, как «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон» и т.д.
Ранее американский актёр Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале «Друзья», скончался в возрасте 82 лет.