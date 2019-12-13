Синоптики предупредили о сильном тумане в Удмуртии

Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в субботу, 14 декабря.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозам, туман ожидается и ночью, и утром. Местами возможен туман с видимостью 500 метров и меньше.

Граждан призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если это невозможно, то при движении необходимо включать противотуманные фары.

Также рекомендуется проявлять внимательность, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании на Ямале.