Синоптики предупредили о сильном тумане в Удмуртии
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Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозам, туман ожидается и ночью, и утром. Местами возможен туман с видимостью 500 метров и меньше.
Граждан призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если это невозможно, то при движении необходимо включать противотуманные фары.
Также рекомендуется проявлять внимательность, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании на Ямале.