Синоптики предупредили о сильном тумане в Удмуртии

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Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в субботу, 14 декабря.
Синоптики предупредили о сильном тумане в Удмуртии
  • © Frank May/picture alliance
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозам, туман ожидается и ночью, и утром. Местами возможен туман с видимостью 500 метров и меньше.

Граждан призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если это невозможно, то при движении необходимо включать противотуманные фары.

Также рекомендуется проявлять внимательность, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании на Ямале.

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