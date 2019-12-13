Бразильский балетмейстер рассказал об идее создания в Крыму мирового центра развития искусства

Вице-президент Международного союза деятелей хореографии бразильский балетмейстер Альфредо Боржес предложил создать в Ялте мировой центр развития классического искусства, сообщает РИА Новости Крым.

«На сегодняшний день нет какого-то конкретного города, который можно было бы назвать мировым центром классического искусства. Мы подумали о том, что такой центр можно было бы создать в Ялте, поскольку этот город имеет большое культурное наследие», — отметил Альфредо Боржес.

По его словам, центр должен объединить разные направления классического искусства — музыку, живопись, балет и др.

В свою очередь, глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил подготовить обращение в Министерство культуры Крыма и к главе республики с просьбой поддержать реализацию проекта, а также подготовить предложения по определению места для создания будущего центра.

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