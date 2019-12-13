В Удмуртии назвали обладателей ежегодной литературной премии

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Правительство Удмуртии выпустило распоряжение о присуждении ежегодных литературных премий, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу агентства печати и массовых коммуникаций республики.
В Удмуртии назвали обладателей ежегодной литературной премии
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

В этом году комиссия рассмотрела 18 произведений от 15 авторов-соискателей.

Награду вручили по нескольким номинациям — в том числе за лучшее драматургическое, литературно-художественное и поэтическое произведения, а также за лучшее произведение для детей и юношества. 

Награда была учреждена семь лет назад с целью стимулирования творческой деятельности в сфере литературы. Размер премии составляет 50 тыс. руб.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве наградили победителей всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!».

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