В Удмуртии назвали обладателей ежегодной литературной премии

Правительство Удмуртии выпустило распоряжение о присуждении ежегодных литературных премий, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу агентства печати и массовых коммуникаций республики.

В этом году комиссия рассмотрела 18 произведений от 15 авторов-соискателей.

Награду вручили по нескольким номинациям — в том числе за лучшее драматургическое, литературно-художественное и поэтическое произведения, а также за лучшее произведение для детей и юношества.

Награда была учреждена семь лет назад с целью стимулирования творческой деятельности в сфере литературы. Размер премии составляет 50 тыс. руб.

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