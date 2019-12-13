В Удмуртии назвали обладателей ежегодной литературной премии
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В этом году комиссия рассмотрела 18 произведений от 15 авторов-соискателей.
Награду вручили по нескольким номинациям — в том числе за лучшее драматургическое, литературно-художественное и поэтическое произведения, а также за лучшее произведение для детей и юношества.
Награда была учреждена семь лет назад с целью стимулирования творческой деятельности в сфере литературы. Размер премии составляет 50 тыс. руб.
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