Лариса Долина исполнит «Колыбельную медведицы» в продолжении мультфильма про Умку

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В продолжении мультфильма про Умку «Колыбельную медведицы» исполнит народная артистка России Лариса Долина, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».
Лариса Долина исполнит «Колыбельную медведицы» в продолжении мультфильма про Умку
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В декабре будет представлена финальная часть трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Зрители увидят финал спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.

По словам композитора Ивана Урюпина, композиция будет выполнена в новой аранжировке, но настроение и атмосфера оригинальной песни целиком сохранены. Исполнит колыбельную Лариса Долина.

Ранее Nation News сообщало, что «Союзмультфильм» к 50-летию мультфильма про Умку планирует выпустить продолжение истории о медвежонке.

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