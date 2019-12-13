Лариса Долина исполнит «Колыбельную медведицы» в продолжении мультфильма про Умку
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- РИА Новости
В декабре будет представлена финальная часть трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Зрители увидят финал спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.
По словам композитора Ивана Урюпина, композиция будет выполнена в новой аранжировке, но настроение и атмосфера оригинальной песни целиком сохранены. Исполнит колыбельную Лариса Долина.
Ранее Nation News сообщало, что «Союзмультфильм» к 50-летию мультфильма про Умку планирует выпустить продолжение истории о медвежонке.