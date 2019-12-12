Акция «Читающий транспорт» пройдёт в Подмосковье

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Акция «Читающий транспорт» начнётся в Московской области 26 декабря, сообщает телеканал «360».

Это совместный проект регионального Минкультуры региона и Мособлтранса.

В 46 муниципалитетах запустят 200 автобусов, оборудованных под читальные залы и площадки для буккроссинга.

Как заявила глава Министерства культуры Подмосковья Елена Харламова, в течение 2020 года число таких транспортных средств увеличат до 600.

Основой литературного фонда станут книги, находящиеся в хорошем состоянии, но списанные из библиотек.

Кроме того, в автобусах «Читающего транспорта» можно будет узнать о концертах, премьерах в кино и театрах, выставках и других мероприятиях.

Ранее ФАН сообщало, что в Оренбурге установили памятник «Толковому словарю живого великорусского языка».

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