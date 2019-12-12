Усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали памятником
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«Главный усадебный дом расположен в центре парка, рядом с центральной аллеей, ведущей от проспекта к берегу, и представляет собой яркий образец богатого загородного дома конца XIX века, построенного в стиле эклектики», — заявили в комитете.
В 1940-е годы в усадьбе оборудовали радиоцентр, который находится там до сих пор.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.