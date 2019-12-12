Усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали памятником

Усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом регионального значения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по охране памятников.

«Главный усадебный дом расположен в центре парка, рядом с центральной аллеей, ведущей от проспекта к берегу, и представляет собой яркий образец богатого загородного дома конца XIX века, построенного в стиле эклектики», — заявили в комитете.

В 1940-е годы в усадьбе оборудовали радиоцентр, который находится там до сих пор.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.