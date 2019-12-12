В Выборге открыли памятную доску художнику Николаю Рериху

В Выборге установили памятную доску, посвящённую художнику Николаю Рериху, сообщают «Невские новости».

Доску установили на боковом фасаде дома №8 по улице Тургенева в честь пребывания художника в городе.

«Интересно, что последние две недели этим проектом интересуются почитатели художника из разных уголков света. Вчера писали из Нью-Йорка, день назад — из Берлина, а до этого — из Дели», — рассказала куратор проекта, искусствовед и историк Анастасия Мартынова.

Она поблагодарила всех, кто помогал с реализацией данного проекта.

В 2018 году kp.ru сообщал, что в Петербурге появилась улица Рериха.