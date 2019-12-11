Названы самые популярные направления для зимнего туризма среди россиян

Стали известны самые популярные направления для зимнего туризма среди россиян, сообщает kp.ru.

Лидирует Москва. Далее следуют Сочи и Санкт-Петербург.

«Петербург не только занимает высокую позицию в топе востребованных внутренних направлений, но также демонстрирует рост популярности на 3% — наравне, например, с кипрской Ларнакой и итальянским Римини», — заявили в сервисе momondo.ru.

По данным экспертов, в целом популярность внутренних направлений в России показала рост на 12%.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.