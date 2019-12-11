Хор Валаамского монастыря выступил в Звенигороде

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Хор Валаамского монастыря дал концерт в Звенигороде. Прозвучали церковные песнопения и положенные на музыку стихи Сергея Есенина, сообщает телеканал «360».
Хор Валаамского монастыря выступил в Звенигороде
  • © Хор Валаамского Монастыря
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По мнению художественного руководителя коллектива Александра Бордака, жизнь Есенина — это история человека, полная страданий и искушений.

«Человек, который проходил путь борения внутреннего, который искал всё время Бога внутри себя, нам очень интересен. И в наше трудное время это как глоток свежего воздуха и воды. Программа, посвящённая творчеству Сергея Есенина, даёт каждому пищу для размышления, для какого-то анализа», — отметил он.

На концерте прозвучали известные произведения поэта, в том числе «Над окошком месяц, под окошком ветер» и «Метель».

В ближайшее время артисты хора также выступят в городах Подмосковья, а 19 декабря состоится концерт в храме Христа Спасителя.

Ранее НСН сообщала, что в зале «Зарядье» состоится концерт польского оркестра Sinfonia Varsovia.

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