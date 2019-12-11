В Москве откроется фестиваль ледовых скульптур

Короткая ссылка
В парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января пройдёт фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва», сообщает сайт «Москва 24».
В Москве откроется фестиваль ледовых скульптур
  • ©mos.ru

Гости фестиваля смогут увидеть более 50 фигур и композиций изо льда, над созданием которых будут работать 150 художников из разных стран и городов России.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, фестиваль будет посвящён великим русским достижениям.

«Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны», — рассказал автор фестиваля Александр Ковтунец.

Среди скульптур будут ледовые копии Московского Кремля, храма Христа Спасителя и фрегата Петра I, композиции «Космос», «Балет» и ледяная таблица Менделеева. Также мастера воссоздадут события Куликовской битвы и перехода русских войск через Альпы под предводительством Александра Суворова.

В 2018 году Nation News сообщал об открытии фестиваля ледовых скульптур в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить