В Москве откроется фестиваль ледовых скульптур

В парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января пройдёт фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва», сообщает сайт «Москва 24».

Гости фестиваля смогут увидеть более 50 фигур и композиций изо льда, над созданием которых будут работать 150 художников из разных стран и городов России.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, фестиваль будет посвящён великим русским достижениям.

«Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны», — рассказал автор фестиваля Александр Ковтунец.

Среди скульптур будут ледовые копии Московского Кремля, храма Христа Спасителя и фрегата Петра I, композиции «Космос», «Балет» и ледяная таблица Менделеева. Также мастера воссоздадут события Куликовской битвы и перехода русских войск через Альпы под предводительством Александра Суворова.

В 2018 году Nation News сообщал об открытии фестиваля ледовых скульптур в Санкт-Петербурге.