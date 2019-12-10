Нижегородский музей получит скрипку XIX века, конфискованную на границе

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Нижегородский музей «Усадьба Рукавишниковых» получит скрипку XIX века, задержанную таможенными органами Оренбурга при попытке незаконного вывоза через границу. Церемония состоится 12 декабря, передаёт интернет-издание argumenti.ru.
Нижегородский музей получит скрипку XIX века, конфискованную на границе
  • Pixabay

Музыкальный инструмент хорошо сохранился. В ближайшее время он может пополнить постоянную или временную экспозицию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Решение о передаче приняло Министерство культуры России и управление Минкультуры по Приволжскому федеральному округу.

Ранее kp.ru сообщало, что в Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай.

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