Нижегородский музей получит скрипку XIX века, конфискованную на границе
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Музыкальный инструмент хорошо сохранился. В ближайшее время он может пополнить постоянную или временную экспозицию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Решение о передаче приняло Министерство культуры России и управление Минкультуры по Приволжскому федеральному округу.
Ранее kp.ru сообщало, что в Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай.