Нижегородский музей получит скрипку XIX века, конфискованную на границе

Нижегородский музей «Усадьба Рукавишниковых» получит скрипку XIX века, задержанную таможенными органами Оренбурга при попытке незаконного вывоза через границу. Церемония состоится 12 декабря, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Музыкальный инструмент хорошо сохранился. В ближайшее время он может пополнить постоянную или временную экспозицию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Решение о передаче приняло Министерство культуры России и управление Минкультуры по Приволжскому федеральному округу.

Ранее kp.ru сообщало, что в Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай.