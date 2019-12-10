В Москве пройдёт конкурс современного искусства «Талант России»

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В Москве 13—15 декабря пройдёт общероссийский конкурс современного искусства «Талант России», сообщает Nation News.
В Москве пройдёт конкурс современного искусства «Талант России»
  • © wikipedia.org

Как отметили организаторы, конкурс будет открыт в московском Гостином дворе одновременно с ярмаркой и арт-форумом. В рамках мероприятия будут представлены произведения современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

«Настоящее искусство — высокая художественная правда, раскрывающая существо и особенности окружающего мира, глубокое, общезначимое, гуманистическое идейно-художественное содержание, ясность, отточенность и совершенство художественных форм, адекватных идейному содержанию», — подчеркнули организаторы.

Оценивать работы будет экспертный совет, в состав которого войдут члены художественных союзов и ассоциаций, представители специализированных средств массовой информации, продюсерских компаний и искусствоведы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в музее «Новый Иерусалим» подвели итоги конкурса «Юный художник Подмосковья».

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