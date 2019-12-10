Театр МОСТ открыл новую сцену

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Московский открытый студенческий театр (МОСТ) презентовал новую сцену на Новинском бульваре, 22. Открытие сцены было приурочено к 20-летию работы театра.
Театр МОСТ открыл новую сцену
  • АГН «Москва»

На новой площадке будут идти спектакли проекта «Волшебный МОСТик», тренинги детской актёрской студии, мастерские. Также там планируется проводить лектории и встречи с экспертами в области культуры и искусства (в частности в рамках проекта «Творческие среды»).

Примечательно, что новое сценическое пространство можно трансформировать — менять расположение зрительских мест в зале.

Театр МОСТ был образован на основе Студенческого театра МГУ и официально открыт в 1999 году.

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