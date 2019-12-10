Марат Башаров рассказал о спектакле «Непьеса на двоих»

Актёр Марат Башаров в беседе с «Известиями» рассказал о репетициях нового спектакля «Непьеса на двоих» режиссёра Александра Онищенко, где он сыграет вместе с Еленой Захаровой.

По его словам, новый спектакль будет о любви.

«Всё в нашей жизни происходит из-за неё и вокруг неё. Я заинтригую зрителя: два персонажа в спектакле, во-первых, не знакомы, а во-вторых, они даже не прикасаются друг к другу. Это не телефон, не письма, не разное время, один и тот же день. Этот спектакль — взгляд мужчины на женщин и женщины на мужчин», — пояснил актёр.

Башаров также добавил, что в театре «Школа современной пьесы», на сцене которого будет идти постановка, он занят как приглашённый актёр.

Ранее художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о предстоящей премьере спектакля «Фауст» по роману Гёте.