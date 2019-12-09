Контрольно-счётная палата приступила к проверке финансово-хозяйственных дел Исаакиевского собора

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Контрольно-счётная палата приступила к проверке финансово-хозяйственных дел государственного бюджетного учреждения культуры — Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, передаёт kp.ru.
Контрольно-счётная палата приступила к проверке финансово-хозяйственных дел Исаакиевского собора
  • © Monika Skolimowska
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Комиссию возглавляет аудитор Юрий Шутов.

«В ходе контрольного мероприятия будет дана оценка законности использования музеем собственности Петербурга в 2017—2019 годах», — заявили в палате.

Также будет проанализирована деятельность комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя таких средств в отношении подведомственного учреждения.

В 2018 году Исаакиевский собор занял третье место во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей».

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